Alle Cinque Terre dal 10 Luglio la nona edizione di “Un mare di libri”

Roma, 4 lug. (askanews) – Torna anche quest’anno ‘Cinque Terre: un mare di libri’, la rassegna letteraria che porta grandi voci della narrativa, del giornalismo e della cultura nelle piazze sul mare delle Cinque Terre. Per la nona edizione, il festival si espande: non solo Monterosso, ma anche Vernazza e Corniglia ospiteranno serate tra libri, parole, musica. Il calendario dell’estate 2025 è stato presentato nella sede della Provincia della Spezia dal presidente del Parco nazionale Cinque Terre Lorenzo Viviani, dai rappresentanti dei Comune di Monterosso e Vernazza e dal curatore della rassegna Marco Ferrari.

L’iniziativa è organizzata dai comuni di Monterosso e Vernazza, dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, dal Consorzio Turistico Cinque Terre in collaborazione con le Pro Loco di Monterosso, Vernazza e Corniglia e il contributo di Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e Sanlorenzo Yachts Spa. Fra gli ospiti in programma: Maurizio Mannoni, Carlo Cottarelli, Gad Lerner, Agnese Pini, Marco Buticchi, Giorgio Ornano, Gino Castaldo, Barbara Nappini, Bruno Morchio, Giampaolo Simi e altri. Serate speciali sono previste per due omaggi a liguri illustri: Fabrizio De André ed Eugenio Montale, nel 50esimo anniversario della assegnazione del Nobel per la letteratura e ad un secolo esatto dalla prima pubblicazione di ‘Ossi di Seppia’. Con presentazione in anteprima del volume “Artisti alle Cinque Terre” di Emanuela Cavallo e Marco Ferrari, promosso dal Parco per celebrare le due ricorrenze.

Un mese di incontri, spettacoli, letture e riflessioni nei borghi verticali delle Cinque Terre.Un invito ad ascoltare, scoprire e lasciarsi ispirare.La rassegna, della durata di un mese, sarà inaugurata giovedì 10 luglio alle ore 21,30 al Molo dei Pescatori di Monterosso da Maurizio Mannoni che presenta il libro “Quella notte a Saxa Rubra” edito dalla Nave di Teseo. Il giornalista spezzino, storico conduttore di TG3 Linea Notte, affronta qui una serrata e coinvolgente indagine letteraria, il cui protagonista, un giornalista coraggioso e ostinato, non si arrende alle ombre che si allungano dietro le telecamere, quando si spengono le luci della diretta.

‘Penso – ha dichiarato il Presidente del Parco delle Cinque Terre Lorenzo Viviani- che si parli ancora troppo poco delle Cinque Terre in maniera profonda, autentica. Il nostro è un territorio che ha ancora tantissimo da raccontare: viticoltura e natura, cultura marinaresca, cammini e percorsi di devozione. Tutti elementi che non solo definiscono l’identità del Parco, ma che diventano anche materia letteraria e fonte d’ispirazione per artisti e scrittori. Le Cinque Terre sono un vero e proprio teatro naturale, un luogo unico dove l’unicità del paesaggio si intreccia con le storie, i ricordi, le suggestioni.

È nostro compito custodire l’equilibrio ambientale e insieme valorizzare il patrimonio immateriale: la memoria, la cultura, le emozioni che questo territorio continua a generare.Eventi come ‘Cinque Terre, un mare di libri’ offrono ai visitatori l’occasione di diventare esploratori dell’anima del territorio, non semplici turisti di passaggio. Incontrano autori, scoprono nuove letture, si aprono a connessioni profonde con il luogo’.

‘Ma questo lavoro culturale – ha affermato ancora il presidente del Parco delle Cinque Terre- è importante anche per chi alle Cinque Terre ci vive: per contattare nuovi punti di vista, riscoprire le proprie radici, ritrovare storie familiari, riattivare un legame quotidiano e consapevole con la propria comunità e con l’ambiente che la circonda.Nel 2025, come Parco Letterario Eugenio Montale, celebriamo due anniversari fondamentali: i 100 anni dalla pubblicazione di Ossi di seppia e i 50 anni dal conferimento del Premio Nobel a Montale.

Un’occasione per raccontare, attraverso arte e poesia, il profondo legame tra paesaggio e ispirazione. In questo contesto si inserisce il prezioso lavoro realizzato da Cavallo e Ferrari, che ricostruisce per la prima volta in modo organico la relazione tra arte e territorio: da Eugenio Montale a Telemaco Signorini, da Michelangelo Pistoletto, passando per Boetti, Birolli, Harloff e molti altri, artisti che hanno saputo rendere universale questo straordinario lembo di Liguria. Un patrimonio che il Parco ha il dovere di valorizzare e trasmettere.”

Venerdì 11 luglio alle ore 21,30 alla Calata Gente di Mare di Vernazza Marco Buticchipresenta “Il figlio della Tempesta” edito da Longanesi, ennesimo capitolo delle avventure a cui ci ha abituato lo scrittore lericino. Interviene Patrizia Spora.

Mercoledì 16 luglio alle ore 21,30 si torna al Molo dei Pescatori di Monterosso dove Carlo Cottarelli che presenterà “Senza giri di parole. La verità sulle sfide economiche e sociali del nostro futuro” edito da Mondadori, intervistato da Filippo Paganini.

La sera successiva, giovedì 17 luglio alle ore 21,30 si torna a Vernazza, alla Calata Gente di Mare, con il giornalista Gino Castaldo che presenta “Il Ragazzo Del Secolo O Della Rivoluzione Perduta” edito da HarperCollins. Il noto critico musicale ci accompagna, anche con immagini e filmati, dentro le vicende del secondo novecento e inizio nuovo secolo incontrando personaggi straordinari, da Andrea Pazienza a Freak Antoni, da Paolo Pietrangeli a Rino Gaetano.

Venerdì 18 luglio alle ore 21,30 al Molo dei Pescatori di Monterosso Giorgio Orano presenta “Little Boy” (la Bussola editore), romanzo ambientato a Monterosso con un chiaro riferimento in copertina al Gigante di Fegina. Il libro è stato selezionato per il Premio Letterario Giuridico IusArteLibri “Il Ponte della Legalità”.

Serata speciale giovedì 31 luglio alle ore 21,30 al Molo dei Pescatori di Monterosso con la presidente Slow Food Italia, Barbara Nappini, che parlerà del suo libro “La natura bella delle cose” edito da Slow Food. Intervengono Sandra Ansaldo ed Emanuela Cavallo. Seguirà degustazione vini delle Cinque Terre.

Ecco, quindi, la seconda parte della rassegna che si apre venerdì 1agosto alle ore 21,30 alla Calata Gente di Mare di Vernazza con ‘atteso incontro con Gad Lerner che presenta “Gaza. Odio e amore per Israele” edito da Feltrinelli. Interviene Filippo Paganini.

‘Si può vivere in paradiso sapendo di avere l’inferno accanto?” si domanda il famoso giornalista nel suo pamphlet così attuale sulla situazione in Medio Oriente.

Domenica 3 agosto alle ore 21,30 esordio della rassegna al Fosso di Corniglia con una rilettura del celebre capolavoro “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe, pubblicato il 25 aprile 1719, la storia di un naufrago che trascorre 28 anni della sua vita su una deserta isola tropicale, vicina alle coste del Venezuela e di Tobago, dove incontra cannibali, prigionieri e ammutinati prima di essere salvato. La voce narrante è quella di Roberto Alinghieri accompagnato da Davide Sinigaglia, al vibrafono e alle percussioni.

Lunedì 4 agosto alle ore 21,30 al Molo dei Pescatori di Monterosso la direttrice di QN Agnese Pini presenterà la sua nuova fatica letteraria, “La verità è un fuoco” edita Garzanti.

Interviene Chiara Tenca.

Mercoledì 6 agosto sempre alle ore 21,30 a Monterosso, Molo dei Pescatori, Omaggio a Eugenio Montale, nel cinquantennale dell’assegnazione del premio Nobel e nel centenario della pubblicazione di “Ossi di seppia”. Intervengono Lorenzo Viviani, Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Francesco Sassarini, sindaco di Monterosso e Cristina Currarini del Parco Letterario Eugenio Montale. Verrà presentato in anteprima il libro “Artisti alle Cinque Terre” di Emanuela Cavallo e Marco Ferrari edito da Laterza e promosso dal Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Venerdì 8 agosto a Vernazza, ore 21,30 Calata Gente di Mare, Omaggio a Fabrizio De André, frequentatore della nota località della Cinque Terre. Fabrizio Calzia presenta “La Genova di Fabrizio De André” edito da Newton Compton Editori. A seguire l’Associazione Corale Four Steps Choirpresenta lo spettacolo “A forza di essere vento”.

Sabato 9 agosto alle ore 21,30 a Corniglia, località il Fosso, conclusione della rassegna con due firme di prestigio per La notte in giallo: Bruno Morchio con “La morte non paga doppio” edito da Rizzoli e Giampaolo Simi con “Tra lei e me” pubblicato da Sellerio. Conduce la serata Gabriella Tartarini.