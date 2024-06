Alluvione, Schlein: vergognoso legare ristori a impegno non votare Pd

Firenze, 6 giu. (askanews) – La posizione del viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami sui ristori per le alluvioni di Emilia-Romagna e Toscana “è una cosa vergognosa, questa Destra ha un uso politico delle istituzioni”. Lo afferma Elly Schlein, segretaria del Pd, a margine di un evento a sostegno della candidata a sindaca di Firenze, Sara Funaro.

“Dal primo momento delle alluvioni anziché collaborare come noi proponevamo nel nome dell’unità nazionale hanno deciso di policitizzare nel modo più becero l’alluvione e la ricostruzione. Ci ricordiamo -prosegue Schlein- che per ragioni tutte politiche non hanno voluto fare Bonaccini commissario per la ricostruzione ed i risultati si vedono. Dopo un anno imprese, famiglie ed agricoltori stanno ancora aspettando i ristori al 100% promessi da Giorgia Meloni e non è tutto perché abbiamo sentito oggi le parole di un viceministro del governo Meloni che agli alluvionati non solo non si scusa rispetto alle attese ma addirittura li ricatta dicendo che potranno avere questi ristori che sono un loro diritto come persone alluvionate solo se non criticano e solo se non hanno simpatia politica per il Pd”.

“Io non ho mai visto le istituzioni utilizzate in questo modo, non hanno alcun senso di responsabilità, non sono adatti a governare”, conclude Schlain.