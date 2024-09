Alpine presenta showcar della prima fastback sportiva elettrica

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’11 ottobre Alpine svelerà in esclusiva sul suo sito media la showcar A390_ß che preannuncia la futura fastback sportiva della Marca, la cui produzione inizierà a Dieppe nel 2025. Questo nuovo modello farà parte del Dream Garage 100% elettrico di Alpine insieme ad A290, la city car sportiva che sarà commercializzata da quest’estate. Il nome A390_ß riprende la nomenclatura Alpine, con una A seguita da 3 numeri. Il 3 fa riferimento alle dimensioni del veicolo ed il 90 alle auto della Marca pensate per un utilizzo versatile e quotidiano. Dal 14 al 20 ottobre, A390_ß sarà esposta in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi. Alpine presenterà anche Alpenglow Hy6, l’inedita versione del suo prototipo alimentato a idrogeno, A290 e nuovi esempi di personalizzazione per A110.

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).