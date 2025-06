Anci e Lilt firmano il protocollo per la prevenzione dei tumori

ROMA (ITALPRESS) – L’Anci e la Lilt (Lega italiana per la lotto contro i tumori), hanno firmato oggi a Roma presso la sede di Anci nazionale un protocollo d’intesa con cui si impegnano ad avviare progetti e iniziative per accrescere il benessere e la salute dei cittadini al fine di ridurre l’incidenza dei tumori.

Un impegno che si svilupperà nella promozione di programmi di educazione e alfabetizzazione alla salute, attraverso campagne di informazione e comunicazione. Le azioni di Anci e Lilt punteranno alla prevenzione oncologica, attraverso l’adesione dei cittadini agli screening, soprattutto delle nuove generazioni, anche attraverso la diffusione di eventi formativi e progetti rivolti alle scuole.

“Quello di oggi è un protocollo importante perché il tema della salute è prioritario. È un grande piacere e privilegio firmare questo protocollo con la Lilt che ringraziamo di cuore per l’attenzione che da sempre porta nei nostri territori diventando avamposto, come noi sindaci, sui temi della prevenzione e della cura verso i nostri concittadini”, ha sottolineato il vicepresidente dell’Anci Roberto Pella.

“Il tema della prevenzione è fondamentale: come amministrazioni comunali siamo la parte più prossima ai cittadini e insieme a chi della prevenzione ha fatto la propria bandiera possiamo agire per incrementare la sensibilizzazione sul tema. A nome dell’Anci – ha concluso Pella – ringrazio il presidente Schittulli e la Lilt per l’impegno quotidiano e siamo onorati di essere al loro fianco perché, come loro, abbiamo a cuore la salute dei cittadini”.

Per il presidente della Lilt Francesco Schittulli “il rinnovato protocollo d’intesa sottoscritto con l’Anci è un’occasione unica per esaltare l’importanza della prevenzione e per far sì, nello stesso tempo, che i sindaci possano essere coinvolti in questo processo di coinvolgimento dei cittadini”.

“La prevenzione è l’arma vincente contro il cancro – ha ricordato Schittulli – con cui possiamo davvero debellare questa malattia che è già al 70 per cento circa di guaribilità, ma potremmo arrivare al 98 per cento se mettessimo in atto tutto ciò che è a nostra disposizione. A nome della Lilt – ha concluso – ringraziamo l’Anci per la sensibilità dimostrata verso questa tematica”.

– Foto Ufficio stampa Anci –

(ITALPRESS)