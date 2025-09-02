Angela Baraldi, si aggiungono due nuove date al tour “3021 live”

Roma, 2 set. (askanews) – Si aggiungono 2 nuove date al “3021 Live”, il tour con cui Angela Baraldi presenta dal vivo i brani contenuti nel suo nuovo album “3021” (Caravan / Sony Music Italia): il 19 settembre a Parma presso il Parco della Musica – Ex Eridania, nell’ambito del festival femminista Re/Stister! (Viale Barilla – inizio concerto alle 22) e il 18 ottobre a Colceresa (Vicenza) presso il Revolution Live Club (via Ponticello, 15 – inizio concerto 21.30).

Ad accompagnare Angela Baraldi sul palco ci saranno Federico Fantuz (chitarra), Daniele Buffoni (batteria) e Giovanni Fruzzetti (basso e Synth).

Il tour “3021 LIVE”, iniziato a febbraio, è organizzato da Locusta.

I biglietti per la data di Colceresa sono disponibili in prevendita su DICE. Per accedere al concerto di Colceresa è obbligatoria la Tessera Uglydogs.

Prodotto da Caravan, l’etichetta discografica di Francesco De Gregori, e distribuito da Sony Music Italia, “3021” comprende 8 brani scritti dalla stessa Angela Baraldi e composti insieme a Federico Fantuz. Se per gli arrangiamenti musicali la cantautrice nata a Bologna, rompendo gli schemi, si è lasciata ispirare a tratti dal cosmo e dal suo fascino misterioso, nei testi è andata alla ricerca dell’essenziale, esplorando sensazioni e sentimenti umani.

“3021” è stato registrato e mixato da Alessandro Sportelli e masterizzato da Giovanni Versari, con la produzione artistica di Angela Baraldi, Federico Fantuz e Ale Sportelli.