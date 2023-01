Antetokounmpo trascina Bucks, Celtics travolti dai Thunder

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Solo tre partite nella notte Nba, ma spettacolo garantito con prestazioni super dei singoli, ma anche con risultati di un certo rilievo. Dopo i 71 punti di ieri di Donovan Mitchell con i Cavaliers, questa volta tocca a Giannis Antetokounmpo che si ferma a quota 55, facendo registrare il suo massimo in carriera (+ 3 rispetto al precedente record), ma soprattutto trascinando i Bucks al successo contro i Wizards che si fermano dopo 5 vittorie consecutive. Milwaukee vince in casa 123-113 e il greco aggiunge ai 55 punti anche 10 rimbalzi e 7 assist. Tre le doppie doppie dei Bucks. Oltre a quella di Antetokounmpo, arrivano quelle di Brook Lopez, con 21 punti e 12 rimbalzi, e di Bobby Portis che, partendo dalla panchina, fa 17 punti e 13 rimbalzi. Troppo per Washington, costretta ad arrendersi, nonostante i sei giocatori mandati in doppia cifra con Porzingis che ne fa 22 (9 i rimbalzi), Kuzma 20 e Gafford 11 (12 i rimbalzi). Dalla panchina ne metteno a referto 12 a testa Hachimura, Kispert e Avdija.

Incassa una nettissima sconfitta Boston. I Celtics vengono travolti dai Thunder che, davanti al proprio pubblico, si impongono 150-117 rifilando agli ospiti il secondo passivo di sempre. Non mancano le prestazioni individuali come dimostrano i 29 punti di Jaylen Brown e i 27 di Jayson Tatum (dalla panchina ne arrivano i 17 a testa di Brogdon e Pritchard), ma non c’è partita e Oklahoma vince senza problemi mandandone 7 in doppia cifra, con 5 di loro che superano quota 20. Si tratta di Giddeey (25), Dort (23), Jalen Williams (21), dalla panchina Mann e Joe che ne fanno 21 a testa.

Partita decisamente più equilibrata tra Jazz e Kings con gli ospiti che vincono 117-115 con un DèAaron Fox nelle vesti di trascinatore con 37 punti. Sacramento trova nella doppia doppia di Sabonis (21 punti e 14 rimbalzi, ma anche 8 assist per lui), nei 19 di Barnes e nei 16 a testa di Murray e Huerter le altre chiavi per portare a casa la vittoria. Per quanto riguarda Utah, ancora una volta solo panchina per Simone Fontecchio e sconfitta casalinga nonostante i 28 punti di Markkanen (8 i rimbalzi) e i 24 di Clarkson.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).