Aperta camera ardente per Mihajlovic in Campidoglio

ROMA (ITALPRESS) – Aperta la camera ardente al Campidoglio per tributare un ultimo abbraccio a Sinisa Mihajlovic, morto venerdì scorso all’età di 53 anni per una leucemia, e che resterà aperta anche nel pomeriggio fino alle ore 18 visto il grande afflusso di cittadini e tifosi. “Mihajolovic è stato un eroe non solo in campo ma anche nella vita, lo ha dimostrato fino all’ultimo. L’ho apprezzato come allenatore ma anche come tirava calci alla vita. Mi piace ricordare che non solo ha finito con l’Inter ma è stato allenatore vincente anche con il Catania, due squadre a cui sono legato. Alla fine siamo tutti vicini a lui come uomo e alla famiglia”, il cordoglio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ai microfoni di Rainews24. Atteso anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che deporrà una corona di fiori. Domani i funerali nella chiesa dei Santi e dei Martiri in piazza della Repubblica.

