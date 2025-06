Artigianato, Costantini (Cna): aggiornare normativa di settore

Mantova, 12 giu. (askanews) – “L’artigianato italiano permette al nostro Paese di farsi conoscere in tutto il mondo con i propri prodotti e i propri servizi innovativi. E un’artigianato che, passa il tempo, ma rimane al passo con il tempo. Un artigianato attento all’ambiente, per esempio: un artigianato al quale non bisogna spiegare la sostenibilità, perchè gli artigiani imprenditori d’Italia questo Paese lo hanno costruito centimetro per centimetro e lo riparano centimetro per centimetro. E quindi, più di ogni altro, l’artigiano italiano vuole bene al proprio Paese. Speriamo di avere buone notizie sulla legge che regola il nostro mestiere, perchè è una legge del 1985. Nel 1985 usavamo i telefoni con la rotella per fare il numero, oggi stiamo parlando di Ia. Crediamo che gli artigiani imprenditori d’Italia si meritino anche dalla politica un segnale importante: il segnale importante oggi è l’aggiornamento della legge quadro sull’artigianato”. Lo ha detto Dario Costantini, presidente del Cna, intervistato da askanews a Mantova alla giornata di apertura del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.