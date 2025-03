Atletica, Diaz e Iapichino conquistano l’oro agli Europei indoor di Apeldoorn

APELDOORN (OLANDA) (ITALPRESS) – Arrivano quattro medaglie per l’Italia nella penultima giornata degli Europei indoor di atletica ad Apeldoorn. Dal salto triplo medaglia d’oro per Andy Diaz e bronzo nella stessa gara per Andrea Dallavalle, mentre nel salto in lungo al femminile Larissa Iapichino si prende l’oro, mentre Matteo Sioli è bronzo al maschile.

Andy Diaz Hernandez è medaglia d’oro nel salto triplo. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 tocca i 17,71 al penultimo salto e batte il tedesco Max Hess, che è d’argento con un 17,43 trovato al primo tentativo. Doppia medaglia per l’Italia, che piazza anche Andrea Dallavalle sul podio con 17,19. Miglior prestazione mondiale del 2025 per Andy Diaz, mentre arriva il season best per Hess. Il francese Thomas Gogois è quarto con 16.51.

Larissa Iapichino è medaglia d’oro nel salto in lungo agli Europei indoor di Apeldoorn: 6.94 (season best) al terzo tentativo per l’argento agli Europei di Roma 2024, che batte la svizzera Annik Kalin (primato nazionale di 6.90) e la tedesca campionessa olimpica a Tokyo 2020, e argento a Parigi 2024, Malaika Mihambo (6.88). Ai piedi del podio c’è la serba Gardasevic, quarta nonostante il season best di 6.75.

Matteo Sioli in serata ha conquistato la medaglia di bronzo continentale al chiuso nel salto in alto. Dopo il titolo italiano agli Assoluti di Ancona, l’azzurro classe 2005 ha trovato il primato personale (2.29) e si piazza sul gradino più basso del podio nella rassegna continentale olandese. Oro all’ucraino Oleh Doroshchuk (2.32), argento al ceco Jan Stefela (2.29). Quarto posto per l’altro italiano Manuel Lando.

Roberta Bruni chiude invece al quinto posto nella finale del salto con l’asta agli Europei indoor di Apeldoorn. L’azzurra trova il season best ed eguaglia il primato personale di 4.70 al terzo salto, ma commette tre errori a 4.75 ed esce dalla contesa per le medaglie. Oro alla svizzera Angelica Moser (4.80), argento alla slovena Tina Sutej (4.75) e bronzo alla francese Marie-Julie Bonnin (4.70).

Alice Mangione è invece sesta nei 400 metri: 51.84 il tempo dell’azzurra, che va vicina al primato nazionale. Medaglia d’oro all’olandese Klaver (50.38), che batte in volata la norvegese Jaeger (50.45). Completa il podio la spagnola Sevilla terza con il primato nazionale (50.99). Quarta la ceca Manuel (51.38) e quinta la polacca Swiety-Ersetic (51.59).

