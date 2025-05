Attacco Washington, Salvini: “pensavo sterminio ebrei fosse finito”

Genova, 22 mag. (askanews) – “È incredibile che nel nome dell’antisemitismo si uccida ancora per strada nel 2025. Quindi occorre essere vigili, attenti e condannare sempre e comunque. Hanno ucciso due ebrei e speravo che lo sterminio degli ebrei fosse finito nel secolo scorso”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, parlando dell’attentato di Washington a margine di un sopralluogo al cantiere della sopraelevata portuale di Genova.”Penso – ha aggiunto Salvini rispondendo ad una domanda sulla situazione a Gaza – che l’Italia stia cercando di riunire popoli e Paesi facendo da mediatrice sia tra Russia e Ucraina che tra Israele e Medio Oriente. È importante che ci sia un cessate il fuoco in entrambi i conflitti. Io spero che finisca il conflitto fra Israele e Palestina e fra Russia e Ucraina e per questo lavoriamo”.Poi uno scambio di battute con un cronista che incalzava il ministro sullo sterminio a Gaza. Salvini è tornato sul fatto che stanotte hanno ucciso due ebrei.