Automobile Sapiens, la ricerca alla Luiss Business School

Roma, 18 dic. (askanews) – Presentata a Villa Blanc la ricerca “Dall’Automobile Sapiens, all’Automobilista Sapiens – Reazioni, aspettative e timori nei confronti dell’auto della nuova specie ed analisi della sua diffusione sul mercato” dell’Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School. Uno studio che analizza la percezione dell’intelligenza artificiale nel settore automobilistico, concentrandosi sui fattori che influenzano l’accettazione e l’intenzione di utilizzo di sistemi AI integrati nei veicoli, ed osserva la diffusione del fenomeno Automobile Sapiens sul mercato. Abbiamo parlato con Fabio Orecchini, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Auto e Mobilità – Luiss Business School ed Università Guglielmo Marconi: “La ricerca che abbiamo presentato adesso vede se questo Automobile Sapiens ha il consenso, l’interesse, che tipo di reazioni provoca nelle persone, quindi potenziali utilizzatori e d’altra parte fa anche il punto sull’arrivo reale sul mercato di quest’auto che sembra così ideale e fantascientifica. Ecco, sugli utilizzatori abbiamo trovato dei dati che vanno oltre le nostre aspettative, cioè c’è una metà di intervistati mediamente che si sente pronta a diventare un’automobilista sapiens, tanto che la ricerca l’abbiamo chiamata dall’Automobile Sapiens all’Automobilista Sapiens. Nell’arrivo invece sul mercato di questi prodotti, quanto siano distanti dalla realtà, abbiamo trovato anche qui notizie molto interessanti, stanno già arrivando sul mercato praticamente già lanciate delle case automobilistiche, 18 in arrivo nei prossimi due anni, delle quali ben 12 nel 2025, quindi l’Automobile Sapiens è veramente arrivata sul mercato e devo dire che anche il mercato sembra pronta ad accoglierla”.In occasione di questa giornata UNRAE, partner e promotore dell’Osservatorio Auto e Mobilità, ha ripreso la consuetudine del suo tradizionale evento stampa di fine anno, presentando dati e prospettive di mercato. È poi intervenuto Michele Crisci, Presidente UNRAE: “Un sodalizio che ci inorgoglisce perché comunque la Lewis Business School è una realtà straordinaria di competenza accademica in Italia, quindi essere qui per noi è importante. È importante l’argomento che oggi ha toccato la Business School sul futuro dell’Automotive, sul futuro dell’intelligenza artificiale, delle software design vehicles, perché questo è il futuro che stiamo affrontando, questo è il futuro che come costruttori ci stiamo impegnando ad investire moltissimo in questa direzione. E poi c’è la nostra conferenza stampa in cui in questo momento di grande turbolenza, di grande confusione nel mondo dell’Automotive, vorremmo mettere dei punti fermi su quello che sono le situazioni della produzione nello stato del mercato in Italia e in Europa, ma anche di quelle che sono le aspettative del mondo dell’Automotive e soprattutto le aspettative da parte dei consumatori”.Lo studio Automobile Sapiens delinea ostacoli ed opportunità per integrare sistemi di intelligenza artificiale anche in altri settori, ponendo al centro il ruolo attivo e consapevole dell’utilizzatore.