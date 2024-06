Autonomia,Meloni: toni opposizioni da guerra civile irresponsabili

Roma, 25 giu. (askanews) – “Noi siamo patrioti che sanno quale sia il verso della bandiera tricolore quando la sventolano e che lavorano perché tutti i cittadini di questa nazione abbiano gli stessi diritti e opportunità, dimostrando che si sarebbe potuto fare anche prima. Forse lo sa anche l’opposizione, per questo sono così nervosi e usano irresponsabili toni da guerra civile”, perché “non hanno argomenti nel merito”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una diretta diffusa sui suoi profili social.

“Credo che le parole e i modi violenti che usa la sinistra non sono sull’autonomia ma su tutte le riforme portate avanti da questo governo, non siano in fondo altro che un difesa disperata dello status quo, una condizione di privilegio che ha garantito alcuni a scapito della maggioranza degli italiani. Noi abbiamo promesso che avremmo cambiato le cose e andremo avanti”, ha concluso Meloni.