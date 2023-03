Balata “Migliorare infrastrutture per inseguire sostenibilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Uno dei problemi più gravi e urgenti che ha tutto il calcio italiano e quindi anche noi è quello della modernizzazione delle infrastrutture, che ci potrebbe e dovrebbe consentire di recuperare, anche in maniera sostanziale e importante, competitività nei confronti di tutti quegli altri sistemi calcistici e campionati europei che invece hanno già avviato da anni una progettualità innovativa e moderna”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega di serie B Mauro Balata, intervenuto al dibattito “Nuova legge stadi” oggetto del convegno presso lo studio Advant Nctm. “Migliorare le infrastrutture è importante dal punto di vista ovviamente dell’accoglienza che riserviamo a chi frequenta gli stadi ma anche dal punto di vista del valore economico delle società per inseguire quell’obiettivo che tutti vogliamo e che si chiama sostenibilità economico-finanziaria. Credo che senza questo grande progetto e questa sfida da affrontare tutti insieme con le istituzioni pubbliche preposte, oltre che con quelle sportive, non possiamo raggiungere questo obiettivo” ha detto Balata.

