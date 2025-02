Bit, Alpitourworld: anno iniziato bene, Mar Rosso traina crescita

Rho, 10 feb. (askanews) – “L’anno intanto è iniziato molto bene, così come si era chiuso bene quello precedente, all’insegna di un fenomeno di advance booking particolarmente pronunciato, quindi abbiamo visto una fase di avvio della stagione invernale eh accelerata, così come in accelerazione quella estiva, quindi su volumi molto più alti rispetto a quelli dell’anno scorso. In questo momento stiamo registrando una crescita di circa il 18% rispetto all’anno scorso e già l’anno scorso i tassi di crescita erano decisamente molto buoni. L’anno è all’insegna di una crescita di quasi tutte le destinazioni, ma ce n’è una su tutte che è l’Egitto, il Mar Rosso principalmente che sta facendo fare un un salto in avanti ai nostri volumi e che ci ha lasciato anche abbastanza, come dire, sorpresi, tant’è che stiamo rimettendo a posto parte della nostra programmazione aerea, visto che c’è domanda, e stiamo allargando la nostra capacità da quasi tutti gli aeroporti italiani per tutta la stagione estiva, quindi questo, diciamo, è la cosa positiva. Cresce tutto il corto raggio, il medio e il lungo raggio. L’Italia sta facendo una buona ha fatto un un buon avvio, dato un buon avvio e registriamo anche un un interesse crescente su destina dell’Est Africa, Kenny e Zanzibar su tutte, ma bene in generale tutti anche i viaggi, quelli itineranti con con il marchio Turisanda, stiamo raccogliendo grandissime soddisfazione nel Nord America, in Oriente, Sud America, quindi molto molto bene, siamo molto soddisfatti”. Lo ha detto ad askanews il direttore commerciale di Alpitourworld, Alessandro Seghi, dal villaggio ASTOI in Bit Fiera Milano.