BMW Motorrad presenta la R 1300 R “Titan”

MILANO (ITALPRESS) – Un piccolo gruppo di dipendenti di Bmw Motorrad ha avuto l’opportunità di dare vita a una moto “speciale”. Nell’ambito di un progetto straordinario, Philipp Ludwig ha ricoperto il ruolo di project manager, Andreas Martin è stato il designer del veicolo, Theresa Stukenbrock ha curato il design dei colori e delle grafiche, mentre i prototipisti Paul Summerer e Thomas Becker, mettendo al servizio del progetto la loro esperienza e passione, hanno collaborato alla creazione di un veicolo unico. Nasce così la la Bmw R 1300 R “Titan”, una moto personalizzata senza compromessi. Il suo design include gli elementi stilistici di base della nuova Bmw R 1300 R, traducendoli nelle linee aggressive di una sprint racer. Le linee distintive del serbatoio e della carenatura della Bmw R 1300 R si riflettono nel monoscocca tipico delle moto da corsa, mentre il pannello dell’air duct, caratteristico della versione standard, amplifica ulteriormente la dinamica del “Titan”.

Visivamente, il peso è spostato verso la ruota anteriore, per mantenerla il più a lungo possibile aderente all’asfalto durante la partenza. Le proporzioni complessive della moto sono compatte e ruotano attorno al cuore del veicolo: il motore boxer da 1300 cc. La moto evoca l’immagine di un felino, pronto a scattare anche da fermo. In contrasto con il carbonio forgiato sottostante, la grafica distintiva cattura l’impressione di movimento con un’interpretazione moderna e decisa, arricchita da dettagli blu metallico. Akrapovic, partner storico di Bmw Motorrad, ha contribuito allo sviluppo della Bmw R 1300 R “Titan”. Questa collaborazione ha permesso al team di progettare un sistema completo di scarico in titanio Akrapovic che esalta il carattere potente di questa moto personalizzata, sia a livello visivo che acustico. Lo scarico fuoriesce dai due cilindri, si unisce brevemente sotto la moto e termina in un’uscita a doppio flusso in stile boxer, posizionata sotto la coda posteriore, che si innalza con un design aggressivo.

La nuova Bmw R 1300 R ha un profilo basso sull’asfalto, sostenuto da un telaio Wilbers realizzato appositamente con un forcellone lungo. Questo telaio è stato rigidamente calibrato per massimizzare le prestazioni del motore di serie, evitando qualsiasi spreco di potenza. La bombola di protossido di azoto dal design aggressivo è posizionata tra i due silenziatori posteriori in titanio, iniettando il protossido di azoto nel sistema di iniezione al semplice tocco di un pulsante. Questo conferisce al pilota e alla moto una spinta aggiuntiva verso il traguardo. Quando l’ossigeno arriva al motore, la potenza sprigionata spinge le gomme sull’asfalto tramite la trasmissione e il cardano, catapultando la Bmw R 1300 R “Titan” in avanti. Le marce si innestano con una precisione millimetrica, mentre la leva del freno Magura HC3 cattura l’energia rilasciata dopo il traguardo, rallentando la moto fino a fermarla.

