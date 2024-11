Bmw presenta la concept F 450 GS

MILANO (ITALPRESS) – Bmw Motorrad presenta la W Concept F 450 GS, quasi pronta ad entrare che offre un’anticipazione di una Bmw GS per la categoria di patente A2 e di come potrebbe apparire una nuova serie di modelli tra la Bmw G 310 e la F 800/900. Come nella versione Trophy della Bmw R 1300 GS, la combinazione di colori blu, bianco e rosso, con il colore di base Racing Blue metallic rappresenta non solo prestazioni e qualità ai massimi livelli, ma anche un carattere molto dinamico e orientato al fuoristrada. La Bmw Concept F 450 GS mantiene la promessa di una qualità superiore anche dal punto di vista tecnico. Il motore bicilindrico in linea è stato sviluppato ex novo e, grazie a un particolare offset di accensione mai utilizzato prima, si distingue per il suo carattere e la sua propensione a raggiungere alti regimi. Conforme alla classe A2, questo motore eroga 48 CV completi e offre una coppia superiore anche a bassi regimi.

Le dimensioni estremamente compatte del motore, l’eccellente rapporto cilindrata-potenza e il peso ridotto sono il risultato di soluzioni innovative e dell’uso di materiali leggeri, come il magnesio. Anche dal punto di vista del telaio, la Bmw Concept F 450 GS stabilisce nuovi standard in questo segmento grazie a tecnologie di alto livello. Le caratteristiche rilevanti vanno dall’ABS Pro di Bmw Motorrad (che dipende dall’angolo di piega) ad un sistema di frenata ad alte prestazioni, fino a modalità di guida configurabili liberamente. Con la Bmw Connectivity a bordo e il display TFT da 6,5 pollici, è possibile collegare la moto allo smartphone e ad altri accessori. Bmw Motorrad prevede di presentare il veicolo di serie ispirato alla Concept F 450 GS nel 2025.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Bmw-