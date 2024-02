BMW presenta le nuove M4 Coupè e M4 Cabrio

MILANO (ITALPRESS) – Più potenza, caratteristiche di design affinate, nuove opzioni di personalizzazione e innovazioni digitali: con progressi costanti nelle aree legate a un’esperienza di performance esclusiva, BMW M continua la storia di successo dei suoi bestseller nel segmento delle medie premium. La nuova BMW M4 Coupè e la nuova BMW M4 Cabrio evidenziano ancora di più le caratteristiche motoristiche di questi modelli ad alte prestazioni. Un aumento di 20 CV della potenza massima per i modelli BMW M4 Competition Coupè con M xDrive e BMW M4 Competition Cabrio con M xDrive, i nuovi fari, le luci posteriori laser, i cerchi in lega leggera forgiati M con un nuovo design, i volanti e le finiture interne, nonchè il sistema operativo BMW 8.5, rappresentano i punti salienti dell’ulteriore sviluppo nel model year 2024. Il motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo sarà disponibile in futuro in tre livelli di prestazioni. La combinazione della variante da 480 CV del propulsore con il cambio manuale a 6 rapporti nella nuova BMW M4 Coupè. Il propulsore della nuova BMW M4 Competition Coupè eroga una potenza massima di 510 CV, trasferendo la potenza alla strada attraverso un cambio M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic. In combinazione con M xDrive, presente nelle varianti a trazione integrale di Coupè e Cabrio, questa trasmissione garantisce una trasformazione estremamente superiore della potenza – ora aumentata a 530 CV – in un’esaltante dinamica di guida.

Grazie alle attuali modifiche, le automobili ad alte prestazioni del segmento delle medie premium hanno tutti i presupposti ideali per continuare ad essere apprezzate sui mercati automobilistici internazionali, rafforzando al contempo la loro posizione di leader del segmento. Gli Stati Uniti sono diventati il principale mercato di vendita della BMW M4 Coupè, seguiti da Cina, Germania e Regno Unito. Negli Stati Uniti, la BMW M4 Cabrio rappresenta di gran lunga le cifre di vendita più alte. Inoltre, la quattro posti scoperta gode di grande popolarità in Germania e nel Regno Unito. Sia a livello globale che in ciascuno dei mercati di riferimento, i modelli della BMW M4 Series occupano con un netto margine la posizione di leader di mercato in ciascuno dei rispettivi contesti competitivi. Le nuove edizioni della BMW M4 Coupè e della BMW M4 Cabrio sono prodotte nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing. Il lancio sul mercato mondiale dei nuovi modelli inizierà con l’avvio della produzione nel marzo 2024.

Foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).