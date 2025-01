Bolelli-Vavassori in semifinale agli Australian Open

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori, teste di serie numero 3, hanno sconfitto 64 76(3) i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral e raggiunto la semifinale in doppio maschile all’Australian Open 2025. Affronteranno lo svedese Andre Goransson e l’olandese Sem Verbeek, che hanno sorpreso 64 46 63 il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, numeri 1 ATP in doppio e campioni del mondo Itf per il 2024. La coppia azzurra, finalista l’anno scorso, nei turni precedenti ha eliminato al primo turno i tedeschi Constantin Frantzen e Hendrik Jebens, poi ha battuto l’italiano Luciano Darderi con il colombiano Diego Hidalgo e gli spagnolo Pedro Martinez e Jaume Munar. Finora Bolelli e Vavassori non hanno ancora perso un set e vinto tutti i quattro tie-break giocati a Melbourne Park. Bolelli, che dopo 10 anni ha migliorato il suo best ranking in doppio ed è salito alla posizione numero 6 grazie al successo ad Adelaide con Vavassori, ha giocato per la sesta volta almeno i quarti all’Australian Open, dove ha trionfato nel 2015 in coppia con Fabio Fognini.

Sono diventati allora la prima coppia tutta italiana a conquistare uno Slam in doppio maschile dal trionfo di Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola al Roland Garros del 2015. Grazie al successo odierno, giocherà la sua quarta semifinale all’Australian Open in doppio maschile.

Vavassori, numero 7 nel ranking di doppio, si prepara per la terza semifinale Slam in doppio maschile, tutti con Bolelli, dopo le finali a Melbourne e al Roland Garros del 2024.

