Boom di vendite della statuina di Papa Leone a San Gregorio Armeno

Napoli, 9 mag. (askanews) – “Con Papa Leone siamo al quarto Papa. È stato per me motivo di orgoglio essere in Piazza del Plebiscito insieme al prefetto, abbiamo donato questa mia opera e Papa Leone mi ha fatto molti complimenti, a me, alla mia famiglia e alla mia arte. Mi sono molto emozionato, mi guardava come un padre guarda i propri figli. Per le vendite qui a San Gregorio Armeno la statuina di Papa Leone è molto richiesta, ma anche Papa Francesco vende ancora”: lo ha raccontato ad askanews Genny Di Virgilio, noto maestro dell’arte del presepe, la cui famiglia ha la bottega su Via San Gregorio Armeno a Napoli dal 1830, sottolineando che in occasione della visita del pontefice nella città partenopea è stato un vero e proprio “boom di vendite”.