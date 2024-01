Borsa, Tokyo chiude in rally: Nikkey sopra 35mila, nuovo record dal 1990

Milano, 11 gen. (askanews) – La borsa di Tokyo ha chiuso in rally la seduta, in attesa dei dai sull’inflazione americana, in arrivo nel pomeriggio italiano. L’indice Nikkei ha concluso le contrattazioni in rialzo dell’1,88% a 35.049 punti, mettendo a segno un nuovo record dal 1990. Si tratta della quarta seduta consecutiva positiva per la piazza di Tokyo questa settimana. A spingere il mercato le prospettive positive dell’economia giapponese a fronte di un indebolimento dello yen.