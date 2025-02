Boston fatica ma vince, Wembanyama show, Jokic guida Denver

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston prova a difendere la seconda posizione a Est dall’assalto dei Knicks ma serve un canestro di Tatum a meno di un secondo dalla sirena per piegare 118-116 una New Orleans rimaneggiata e alla quinta sconfitta consecutiva. Brown (28 punti) e lo stesso Tatum (27 punti) sono decisivi per i Celtics, Murphy (40 punti) il migliore dei Pelicans che per strada perdono anche Dejounte Murray. Il grande protagonista della notte Nba è però Victor Wembanyama, devastante nella travolgente vittoria di San Antonio su Milwaukee per 144-118: 30 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate per il centro francese, che trascina gli Spurs al secondo successo in sette gare, con i Bucks che crollano nonostante i 35 punti e 13 rimbalzi di Antetokounmpo e il contributo di Lillard (22 punti) e Middleton (21). Wembanyama sarà fra i protagonisti del prossimo All Star Game così come Cade Cunningham, che festeggia la chiamata fra le riserve firmando 40 punti (oltre a sei rimbalzi e 4 assist) nel 117-102 di Detroit su Dallas. I Pistons tornano a sorridere dopo tre ko consecutivi anche se Simone Fontecchio resta un pò in ombra: 4 punti con 1/6 dal campo (0/3 dall’arco) e 2/2 dalla lunetta, due rimbalzi, un assist e due palle recuperate in 16 minuti. Per i Mavs, scivolati al nono posto della Western Conference, 28 punti di Irving e 22 di Washington. Jokic sfiora la 22esima tripla doppia stagionale (28 punti, 13 assist e 9 rimbalzi) ma è decisivo nel 137-134 con cui Denver interrompe la mini-striscia positiva di Philadelphia: sua la tripla a 39″ dalla fine che spezza l’equilibrio, con Murray (31 punti e 11 assist) a completare l’opera ai liberi mentre ai Sixers non basta un Maxey da 42 punti e 9 assist per centrare la quarta vittoria consecutiva. Powell (27 punti) e Leonard (21 punti) trascinano i Clippers (112-104 su Charlotte) mentre Phoenix approfitta della serata no di Curry (14 punti con 1/6 da tre) per spuntarla su Golden State per 130-105 con 31 punti e 11 assist di Booker e 19 punti dell’ex Durant. Si interrompe dopo 5 partite la serie positiva di Toronto, battuta 122-106 da Chicago: White (25 punti) fra i Bulls e Barnes (20 punti e 10 rimbalzi) nelle fila dei Raptors i migliori.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).