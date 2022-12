Brasile guida il Ranking Fifa davanti all’Argentina, Italia 8^

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Nonostante l’eliminazione ai quarti per mano della Croazia, il Brasile chiude il 2022 in testa al ranking Fifa, davanti ai neocampioni del mondo dell’Argentina che grazie al successo in Qatar hanno guadagnato una posizione. Gap ridottissimo fra le due nazionali, con la Francia che completa il podio tornando così nella top 3. A scivolare indietro di due posti è il Belgio, ora quarto, che precede l’Inghilterra. Salto in avanti per Croazia (settima, +5) e Marocco (11^, +11), entrambe semifinaliste ai Mondiali, risalgono il ranking anche Australia (27^, +11) e Camerun (33^, +10). Tornando alla Top Ten, rispetto a ottobre l’Italia di Roberto Mancini – grande assente in Qatar – passa dal sesto all’ottavo posto, con l’Olanda che si inserisce fra Inghilterra e Croazia. Alle spalle degli azzurri chiudono la Top Ten Portogallo e Spagna: l’eliminazione negli ottavi per mano del Marocco costringe le Furie Rosse a tre passi indietro. Il prossimo ranking Fifa sarà pubblicato il 6 aprile.

RANKING FIFA

1. Brasile 1840.77 pt (–)

2. Argentina 1838.38 (+1)

3. Francia 1823.39 (+1)

4. Belgio 1781.30 (-2)

5. Inghilterra 1774.19 (–)

6. Olanda 1740.92 (+2)

7. Croazia 1727.62 (+5)

8. ITALIA 1723.56 (-2)

9. Portogallo 1702.54 (–)

10. Spagna 1692.71 (-3)

