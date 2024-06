Buffon “Europei? Possiamo arrivare in fondo, c’è fiducia”

PARMA (ITALPRESS) – “Siamo una nazionale che ha l’ambizione di primeggiare, anche se sulla carta ci sono squadre che potrebbero avere qualcosa in più”. Queste le parole di Gianluigi Buffon, Capo Delegazione della Nazionale italiana intervenuto nel corso della prima giornata del Festival della Serie A di Parma. “Il modulo? Il mister ha preso in esame l’idea di essere camaleontico – ha sottolineato Buffon -. A seconda di avversari e momento potremmo variare il modo di stare in campo, ed è quello che richiede il calcio moderno. Sulla carta siamo una nazionale che ha l’ambizione di poter arrivare fino in fondo e primeggiare, ed è già solo questo un aspetto che ci deve dare forza dal punto di vista della fiducia. E’ chiaro che squadre come Francia, Inghilterra e la Spagna che possono avere qualcosa in più. Meno la Germania, che ha tanti alti e bassi e va ancora compresa come rosa. Spesso e volentieri, quando l’Italia parte in pole position fa brutte figure, mentre essendo più in sordina riusciamo quasi sempre a fare bene. Il punto di forza di ogni squadra è in mezzo al campo. Abbiamo un centrocampo di valore, con qualità molto diverse e che si potranno adattare a tutti gli avversari. La cosa che mi ha sorpreso di più di questi ragazzi, e che dall’esterno si fatica a percepire, è l’attaccamento che tutti questi calciatori hanno per questa maglia”. “Obiettivo minimo? Non puoi saperlo finchè non sei in campo. Nel 2016 – ha concluso Buffon parlando della Nazionale allenata da Antonio Conte – ci capitò di essere una delle nazionali che più hanno commosso i propri tifosi. Siamo arrivati primi nel girone e incontrammo poi le peggiori, come Spagna e Germania. Non si possono fare valutazioni finchè non sei in prossimità delle partite, bisogna proseguire nel percorso partita dopo partita”.

