Bulls ancora imbattuti, i Celtics piegano i Cavaliers nella notte Nba

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Continua la marcia spedita nella regular season della Nba dei Chicago Bulls, ancora imbattuti come i San Antonio Spurs, gli Oklahoma City Thunder e i Philadelphia 76ers. La franchigia dell’Illinois, nella notte italiana, si è imposta in casa, allo United Center, contro i Sacramento Kings per 126-113. Nei Bulls 27 punti per Matas Buzelis e 20 per Josh Giddey; negli ospiti invece “inutile” quota 30 toccata da Zach LaVine.

Dopo i tre ko rimediati nelle prime uscite, ottengono la seconda vittoria di fila i Boston Celtics: un successo importante, maturato per 125-105 ai danni dei Cleveland Cavaliers. Nei biancoverdi, fra le mura amiche del TD Garden, sugli scudi Jaylen Brown, autore di 30 punti, e da Sam Hauser, il quale, entrando dalla panchina, ha messo a segno 21 punti, con un bel 7 su 13 dalla lunga distanza.

Sempre nella notte italiana due gare incredibili, a Minneapolis e a Phoenix, decise entrambe per un punto. Al Target Center i Los Angeles Lakers hanno battuto per 116-115 i Minnesota Timberwolves trascinati da Austin Reaves e da Jake LaRavia (giunti rispettivamente a quota 28 e 27). Nei padroni di casa da segnalare i 33 punti di Julius Randle e i 30 di Jaden McDaniels. Alla PHX Arena, invece, i Memphis Grizzlies si sono imposti per 114-113 sui Phoenix Suns. Quota 28 per Ja Morant negli ospiti; 32 punti per Devin Booker nel team dell’Arizona.

Questi gli altri risultati della notte: Toronto Raptors-Houston Rockets 121-139; Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 112-117; Chicago Bulls-Sacramento Kings 126-113; Dallas Mavericks-Indiana Pacers 107-105; Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 122-88; Utah Jazz-Portland Trail Blazers 134-136.

