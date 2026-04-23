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Buonfiglio “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? Mi sentirei offeso, bisogna meritarselo”

| 23 Aprile 2026 13:35 | 0 commenti

Buonfiglio “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? Mi sentirei offeso, bisogna meritarselo”

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ROMA (ITALPRESS) – “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran? Prima di tutto non credo sia possibile, seconda cosa mi sentirei offeso. Bisogna meritarselo di andare ai Mondiali”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della consegna del premio “Città di Roma” organizzato da Opes, parlando della proposta lanciata alla Fifa dall’inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Davide Zampolli, di ammettere l’Italia al Mondiale 2026 al posto dell’Iran.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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