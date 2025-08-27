BYD, anteprima mondiale all’IAA Mobility della nuova SEAL 6 DM-i TouriNG

MILANO (ITALPRESS) – BYD, la tech company principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia (NEV), punta a consolidare il suo crescente slancio in Europa con una nuova anteprima mondiale in occasione del prossimo Salone Internazionale di Monaco. La protagonista sarà la SEAL 6 DM-i TOURING, l’ultimo modello equipaggiato con l’innovativa tecnologia Super Hybrid DM, una vettura in grado di innovare il segmento delle berline e delle station wagon familiari, con un’autonomia combinata fino a 1.505 km.

La conferenza stampa inoltre sarà l’occasione per dare gli ultimi aggiornamenti sulla strategia di crescita del Gruppo e sulla Ricarica Flash. Dal 9 al 14 settembre il pubblico potrà visitare i due stand: all’Odeonsplatz per ammirare dal vivo la nuova SEAL 6 DM-i TOURING insieme ai seguenti modelli: SEAL, SEAL U DM-i, DOLPHIN SURF, ATTO 2, SEALION 7, e DENZA con la Z9GT.

Al Kònigsplatz sarà possibile vivere dal vivo le innovazioni d’avanguardia che rendono il marchio un leader globale nella tecnologia. Qui il pubblico potrà assistere in anteprima alla dimostrazione della Ricarica Flash da un megawatt (1000 kW) – un’innovazione tecnologica capace di permettere circa 400 km di autonomia in soli 5 minuti. Sempre a Kònigsplatz, BYD offrirà la possibilità di effettuare test drive della sua gamma completa sia di veicoli 100% elettrici sia Super Hybrid, permettendo al pubblico di sperimentare su strada i suoi avanzati sistemi di propulsione e le sue tecnologie.

foto: ufficio stampa BYD

(ITALPRESS).