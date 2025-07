BYD, per accedere all’auto non serve la chiave

MILANO (ITALPRESS) – Le vetture BYD sono progettate per offrire un’esperienza di utilizzo avanzata, in cui tecnologia e semplicità si integrano in ogni dettaglio. Grazie alla connettività NFC (Near Field Communication), l’accesso al veicolo può avvenire senza la necessità della chiave fisica. E’ sufficiente avvicinare uno smartphone o un dispositivo compatibile al sensore posto sullo specchietto laterale per aprire e chiudere l’auto in modo sicuro e immediato.

Nel caso in cui la chiave venga dimenticata o smarrita, è possibile inviare o ricevere una chiave elettronica, salvabile sul Wallet, che rende l’accesso sempre garantito. Si tratta di una funzionalità che semplifica la gestione del veicolo e risponde concretamente alle esigenze di mobilità quotidiana.

Attraverso la app BYD, l’utente può controllare da remoto alcune funzioni chiave della vettura, tra cui l’attivazione del climatizzatore, per raffreddare o riscaldare l’abitacolo prima di entrare a bordo.

Inoltre, tutti i modelli BYD sono dotati di un sistema di aggiornamento software Over-the-Air (OTA): gli aggiornamenti del veicolo – relativi a funzionalità, miglioramenti di sistema o nuove integrazioni – vengono notificati e installati direttamente attraverso il sistema di infotainment del veicolo, senza la necessità di recarsi in officina o in concessionaria.

Questo approccio garantisce al cliente un’esperienza costantemente aggiornata, con accesso alle ultime innovazioni BYD in modo semplice, sicuro e totalmente digitale.

La tecnologia BYD non si limita a rendere più semplice e intuitivo l’utilizzo quotidiano dell’auto, ma rappresenta un vero e proprio strumento di evoluzione continua: grazie a soluzioni intelligenti e connesse, l’esperienza di guida si arricchisce giorno dopo giorno, adattandosi alle esigenze del conducente e alle innovazioni più recenti.

