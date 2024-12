Calcio, Ranieri: “Voglio giocatori contenti di essere a Roma”

Roma, 17 dic. (askanews) – “Abbiamo fatto un secondo tempo non accettabile per essere la Roma. Alla Coppa Italia, che abbiamo vinto 9 volte, ci teniamo: ci tengono i nostri tifosi, ci tengo io e ci tengono i ragazzi”. Così Claudio Ranieri ai microfoni di Sport Mediaset dopo la deludente partita contro il Como e alla vigilia di Roma-Sampdoria valida per gli ottavi di Coppa Italia. “Adesso – continua – pensiamo alla Sampdoria che ha cambiato allenatore e tutti vorranno mettersi in mostra. Sarà una partita da prendere con le molle: dobbiamo essere pronti e tenaci”. Nel post Como inevitabile tornare anche sulle parole della proprietà che si è detta pronta ad accelerare una rivoluzione nel club: “Mi fa piacere che allora parlano: dite sempre che non lo fanno. Non commento, quello che ci diciamo io e la proprietà rimane tra di noi. Saremo vigili con gli occhi aperti portando dei calciatori che sono da Roma e che migliorino quelli che abbiamo sennò prendere per prendere per lavare la faccia ai nostri tifosi non ci tengo. Se si può migliorare si migliora altrimenti si va avanti così”. Ultima notazione sul futuro di Dybala dopo le voci che lo vorrebbero in trattativa con il Galatasaray per gennaio: “Ognuno fa il suo gioco e fa il suo lavoro. A me fa piacere averlo e metterlo in campo, quando sta bene, però, se ha altre priorità bisogna anche essere d’accordo in due, Se il ragazzo non vuole restare e c’è una possibilità… Voglio solo giocatori che siano contenti di stare qua.