Calcio, Sassuolo-Udinese 3-1

Roma, 28 set. (askanews) – Il Sassuolo torna a vincere, si assicura il lunch match contro l’Udinese al termine di una prova convincente. 3-1 il risultato finale. Partita messa in cassaforte a cavallo tra l’8′ e il 12′ grazie alla reti di Laurienté e Kone. Particolarmente brillante il francese che dopo aver aperto le marcature con un bel destro sul palo più lontano ha anche servito l’assist per il canadese.

Udinese che si vede prima assegnare poi annullare dal VAR ben due rigori, tuttavia nella ripresa trova la forza di reagire grazie a Davis, bravo a farsi trovare pronto su una respinta del non irreprensibile Muric su conclusione di Atta. Nei minuti finali di partita arriva il primo gol in Serie A per Edoardo Iannoni, alla sua seconda presenza nel massimo campionato.

Con questo successo gli emiliani si avvicinano ai friulani, distanti un solo punto in classifica. Udinese che dopo un’ottima partenza in campionato hanno trovato la seconda sconfitta consecutiva.