Calenda: il governo non mette soldi sulla politica industriale

Milano, 13 dic. (askanews) – “Sul nucleare spero davvero che si riesca a fare con noi. Il prossimo anno sarà il peggiore per l’industria italiana da tanto tempo a questa parte. In Germania quattro aziende su dieci stanno pensando di licenziare. il governo non mette soldi sulla politica industriale. E’ una situazione molto delicata e il costo dell’energia è un fattore determinante”. Lo ha detto illeader di Azione, Carlo Calenda, arrivando alla festa di Atreju.