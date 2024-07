Canada in semifinale in Copa America, Venezuela battuto ai rigori

ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’Argentina, anche il Canada conquista la

semifinale in Copa America ai calci di rigore battendo il

Venezuela. Alla sua prima partecipazione nella competizione

continentale, la squadra di Jesse Marsch ha superato il Venezuela, ad Arlington, in Texas, al termine di un match intenso chiuso 1-1 dopo i 90 minuti. In vantaggio al 13′ con Jacob Sheffelburg, il Canada ha sofferto nella ripresa l’assedio del Venezuela che ha trovato il pareggio al 63′ con Salomon Rondon. Ai rigori si sono alternati errori e reti da entrambe le parti: decisivo il sesto tiro dal dischetto, Angel per il Venezuela sbaglia, Kone va a segno per il Canada. In semifinale i canadesi cercheranno la rivincita contro l’Argentina campione in carica, già incontrata nella partita d’esordio che ha visto l’Albiceleste vincere 2-0.

