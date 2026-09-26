Carburanti, Tajani: tetto prezzi Eni, ha vinto la linea di FI

Roma, 26 set. (askanews) – “Ha vinto la linea che io avevo suggerito: non tasse ma coinvolgimento, mi pare che la scelta dell’Eni di mettere un tetto a prezzo dell’energia sia la scelta più giusta e dimostra che con il dialogo con il coinvolgimento si ottiene molto di più che con una visione dirigista e statalista”. Lo ha dichiarato, parlando a margine della sua visita al Villaggio della legalità a Roma, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani.

Il vicepremier si è detto “molto soddisfatto, perché ha vinto una linea di Forza Italia. Con il primo intervento aiutarono a coprire i costi del taglio delle accise, così oggi si dà un altro segnale e mi auguro che tutte le altre compagnie seguano l’esempio dell’Eni, perché il modo migliore per far funzionare le cose è il dialogo, così non si spaventano i mercati e così anzi si coinvolge il mondo imprenditoriale in una strategia per la crescita”.

“Quando ci sono da superare degli ostacoli, insieme il Governo e le imprese private possono dare delle risposte concrete ai cittadini”, ha concluso.