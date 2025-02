Carriera e salari in crescita per gli studenti Rome Business School

Roma, 26 feb. (askanews) – Aumentano le possibilità di carriera per gli studenti di Rome Business School, realtà internazionale che offre un ambiente multiculturale e dinamico e ha iscritti da 129 paesi dal mondo che vengono messi in contatto con una rete di oltre 1.400 aziende. Lo rivela l’Employement Report 2025, secondo cui, a un anno dal termine del loro percorso di studi il 78% degli studenti vede un incremento retributivo in media del 27%, per arrivare anche al 45% per chi frequenta un MBA. Marco Regoli, Head del Career Center di Rome Business School, ha spiegato: “L’employment report del 2025 delinea uno scenario estremamente favorevole per i nostri studenti e conferma il nostro impegno e la nostra capacità di dare un impatto positivo sulla loro carriera. Nei risultati del 2024 emergono numeri molto significativi, siamo stati in grado di mettere a disposizione dei nostri studenti quasi 8.000 offerte di lavoro, il 28% in più rispetto a quelle dell’anno precedente e grazie a questa offerte 1.155 dei nostri studenti hanno trovato un nuovo lavoro. Il 62% dei nostri studenti lavora in una multinazionale e il 54% di loro occupa posizioni manageriali all’interno delle loro organizzazioni”. Il report tra le altre cose evidenzia come gli studenti si siano affermati in aziende di prestigio, ricoprendo ruoli chiave; inoltre, durante il Master, il 70,7% ha ricevuto nuove offerte di lavoro nei primi 6 mesi e il 72,4% nel corso dell’intero anno (+2,3%). Tanti i percorsi e i programmi, dall’AI alle startup con il marchio made in Italy con un focus su settori chiave come Arts and Culture, Fashion, Tourism and Hospitality e Project Management. Molte le iniziative imprenditoriali avviate, con una forte componente femminile: “Rome Business School dal 2021 ha avviato 194 progetti imprenditoriali, 9 startup, più della metà di queste gestite da imprenditrici e le nuove 39 di quest’anno stanno avviando il loro percorso di avvicinamento al mercato”, ha detto ancora Regoli.Oltre a un Career Center che si occupa di percorsi pensati su misura per la carriera di ogni singolo studente, Rome Business School punta ad affermarsi tra le principali realtà italiane in employability puntando su quattro elementi: “Un’offerta di master e di MBA dal taglio estremamente pratico e molto vicino a quelle che sono le necessità delle aziende. Il secondo è il pool di aziende nostre partner: quest’anno abbiamo superato il numero di 1.400 che collaborano con la scuola in diverso titolo. Il terzo è il grandissimo numero di momenti di contatto tra gli studenti e queste aziende: quest’anno abbiamo organizzato 190 workshop, seminari, momenti di incontro tra aziende e studenti, il più importante di questi è sicuramente la Career Fair, la fiera del lavoro più grande d’Italia organizzata da una Business School privata, con 100 aziende e 900 studenti che hanno avuto la possibilità di incontrare i loro futuri datori di lavoro” ha concluso l’Head del Career Center di Rome Business School.