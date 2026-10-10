Centrosinistra, Ruffini: tema non è vincere primarie ma elezioni

Roma, 10 ott. (askanews) – “Le primarie sono patrimonio del centrosinistra perché sono uno strumento per portare i cittadini a impegnarsi, a occuparsi della politica, ma di certo non sono al primo posto dei pensieri dei cittadini”. Lo ha detto il leader di Più Uno, Ernesto Maria Ruffini, all’assemblea del movimento in corso a Roma.

“Guardate – ha aggiunto – che non bisogna vincere le primarie, bisogna vincere le elezioni e cercare di far sì che la destra non rivinca le prossime elezioni”.

“L’unico obiettivo di chi ha un impegno politico nel centrosinistra è quello di far vincere il centrosinistra, riportando una maggioranza che si occupi del paese e non di una parte del paese”, ha aggiunto.