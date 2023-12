Centrosinistra, Sala: pensi a europee, non è momento di federare

Milano, 19 dic. (askanews) – “Ho un po’ l’impressione che abbiano da una sua battuta estrapolato” perché “oggi il tema non si propone proprio, non è il momento” perché “in mezzo c’è il passaggio fondamentale delle europee”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito delle parole di Romano Prodi sul possibile ruolo della segretaria del Pd Elly Schlein come federatrice del centrosinistra.

“Immaginiamo che il M5s alle europee arrivi vicino al Pd o magari possa immaginare di superarlo successivamente, perché non dovrebbe volere una soluzione tipo centrodestra in cui chi ha più voti esprime il presidente?”, oppure “se magari arrivano molto lontani dal Pd lo proporranno loro” di federarsi, ha aggiunto Sala durante un incontro con la stampa per gli auguri di Natale.

“Penso che a Romano sia scappata una cosa e che poi l’abbia un po’ corretta quindi derubrico tutto a una battuta e suggerirei alla mia parte politica di non parlarne adesso mentre è importante che il centrosinistra esca bene alle europee, mi concentrerei su quello”, ha concluso il primo cittadino.