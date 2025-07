Ciclismo, Healy attacca da lontano e vince al Tour

Roma, 10 lug. (askanews) – Molti corridori avevano identificato la sesta tappa del Tour de France 2025 come la prima vera opportunità per gli attaccanti da lontano, e l’irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost) si è dimostrato il più esperto di loro. Tra i primissimi attaccanti della giornata, l’irlandese, sempre aggressivo, è sopravvissuto a una battaglia intensissima per la fuga e alla fine ha staccato i suoi compagni a 42 chilometri dal traguardo, conquistando la quindicesima vittoria di tappa per l’Irlanda al Tour, la prima dal trionfo di Sam Bennett sugli Champs-Élysées nel 2020.

Tra gli attaccanti, Quinn Simmons (Lidl-Trek) e Michael Storer (Tudor) completano il podio di tappa. E Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) riconquista per 1 secondo la Maglia Gialla che aveva perso a favore di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) nella cronometro individuale. Domani, la corsa e l’Olandese Volante torneranno a Mûr-de-Bretagne, dove aveva ottenuto i suoi primi successi al Tour nel 2021. (Credit © A.S.O / Billy Ceusters)