Ciclismo, Pogacar, al Tour arriva la vittoria numero 100

Roma, 8 lug. (askanews) – Vittoria numero 100 in carriera per Tadej Pogacar. Lo sloveno batte allo sprint van der Poel e vince la 4^ tappa del Tour de France, Amiens-Rouen, collezionando il suo 100° successo in carriera. Tadej, nuova Maglia a pois, aggancia anche in classifica generale l’olandese, che resta in giallo grazie ai migliori piazzamenti. Terzo al traguardo Vingegaard, protagonista di un grande duello con il campione del mondo sulla terribile Rampe Saint-Hilaire. Domani la crono di Caen