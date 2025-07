Ciclismo, Wellens vince al Tour, Pogacar in giallo

Roma, 20 lug. (askanews) – Il belga Tim Wellens ha conquistato la quindicesima tappa del Tour de France, con arrivo a Carcassonne. Scattato a una quarantina di chilometri dal traguardo, Wellens ha vinto in solitaria davanti a Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) e Julian Alaphilippe (Tudor). Il gruppo ha tagliato il traguardo con un distacco di 6 minuti. Giornata tranquilla per Tadej Pogacar, arrivato con 6′ di ritardo: lo sloveno resta saldamente in maglia gialla. Lunedì secondo e ultimo giorno di riposo prima dell’ultima settimana che porterà il Tour a Parigi.

Solitamente incaricato di proteggere Tadej Pogacar, Tim Wellens (UAE Team Emirates-XRG) ha sfruttato al meglio questa opportunità per partecipare a un festival di attacchi, mentre il suo leader ha gestito in sicurezza il gruppo. Più di 30 corridori sono riusciti a staccarsi lungo il percorso verso Carcassonne. Wellens li ha lasciati tutti nella sua scia a 43,5 km dal traguardo, conquistando la sua prima vittoria al Tour de France. Già vincitore alla Vuelta e al Giro, diventa il 113 ° corridore con vittorie di tappa in tutti e tre i Grandi Giri, solo un paio di mesi dopo che Wout van Aert era il 112 ° . Wellens succede a Van Aert anche come campione nazionale belga, conquistando la vittoria al Tour (Van Aert l’aveva già conquistata nel 2021). (Foto © ASO / Charly Lopez)