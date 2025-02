Cinema, al Filming Italy-Los Angeles da Alec Baldwin a Zoe Saldana

Roma, 10 feb. (askanews) – Al via la decima edizione di Filming Italy – Los Angeles creato e diretto da Tiziana Rocca, Agnus Dei, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles diretto da Emanuele Amendola, che si terrà dal 19 al 22 febbraio a Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi), sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles e in collaborazione con ITA (Italian Trade Agency).

Filming Italy – Los Angeles, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.

Tiziana Rocca, fondatrice e direttrice artistica del Festival, ha dichiarato: “Sono molto felice di annunciare questa decima edizione del Filming Italy – Los Angeles, un traguardo importantissimo per un festival che anno dopo anno si è affermato come ponte tra l’Italia e l’America per la promozione e la valorizzazione del cinema italiano all’estero. E continuiamo a farlo proprio all’interno della Film Awards Season di Los Angeles – tra i Golden Globe e gli Oscar – in modo da conferire sempre maggiore prestigio e notorietà a tutte le opere che stiamo man mano inserendo nel nostro programma, tra film in anteprima assoluta, Classici restaurati, serie televisive, cortometraggi e docu-film italiani, molti dei quali ancora inediti in tutto il mondo. E grazie alla piattaforma, che ormai da sei anni ci supporta nell’esaltare le migliori tradizioni italiane, questi titoli saranno visibili in tutti gli Stati americani. E poiché le donne hanno sempre un ruolo centrale e di rilievo al Filming Italy, è un grande piacere avere un’ambasciatrice d’eccezione come Isabella Ferrari”.

La Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, ha commentato: “Anche per l’edizione 2025 un programma fitto di appuntamenti, messo a punto con l’ambizioso obiettivo di celebrare e promuovere agli occhi del pubblico americano le eccellenze del nostro cinema e i suoi protagonisti”. La Console Generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini, ha dichiarato a proposito: “Celebriamo quest’anno il decimo anniversario del Festival Filming Italy, appuntamento centrale per il cinema italiano a Los Angeles nella stagione degli awards. Grazie ai contributi internazionali di tutti i nostri talenti, coinvolti sia davanti che dietro le quinte nel settore audiovisivo, il legame tra Italia e Stati Uniti è sempre più forte”.

L’ambasciatrice del Festival sarà Isabella Ferrari. L’attrice riceverà il Filming Italy Los Angeles Women Power Award e per l’occasione verranno proiettati i film ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino e ‘Cortina Express’ di Eros Puglielli.

A ricoprire i ruoli di presidenti onorari del Festival, due pilastri della cinematografia italiana e hollywoodiana: Michele Placido e Dolph Lundgren. Placido riceverà inoltre il Filming Italy Achievement Award e per l’occasione verrà proiettato il suo ultimo film, ‘Eterno visionario’. Diana Del Bufalo sarà la madrina di questa decima edizione.

Il Festival è orgoglioso di sostenere la raccolta fondi di Women In Film per l’Entertainment Community Fund (ECF) Wildfire Relief, volta a fornire supporto, beni di prima necessità e assistenza finanziaria alle donne (e ad altri componenti) dell’industria dello spettacolo che sono state direttamente colpite dai recenti incendi in California.

Tra gli attesissimi ospiti di questa edizione: Gabriele Muccino, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Director Award per ‘Fino alla fine’ e Alec Baldwin, che riceverà il Filming Italy Achievement Award. I due artisti converseranno insieme durante la serata inaugurale con il pubblico del DGA Theater.

La serata inaugurale ospiterà anche Marco Perego, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Creativity Award per il suo cortometraggio in corsa ai prossimi premi Oscar, ‘Dovecote’, e lo presenterà insieme alla protagonista: la vincitrice del Golden Globe come miglior attrice non protagonista di quest’anno e candidata nella stessa categoria ai prossimi premi Oscar, Zoe Saldana.

E poi ancora: l’attrice vincitrice di quattro Emmy, un Golden Globe, tre Screen Actors Guild Awards, e nominata ai BAFTA, ai Grammy e agli Oscar, Alfre Woodard, che riceverà il Filming Italy Women Power Award; l’attrice che nel 2024 si è aggiudicata il Golden Globe, il Critics Choice Award, il Premio BAFTA, lo Screen Actors Guild Award e il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione nel film ‘The Holdovers – Lezioni di vita’, Da’Vine Joy Randolph, che riceverà il Filming Italy Women Power Award; il regista e sceneggiatore premio Oscar Steven Zaillian, che riceverà il Filming Italy Achievement Award; Gianni Amelio che presenterà il suo ultimo film, ‘Campo di battaglia’; l’attore Carlos Diehz, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Performance Award per la sua interpretazione in ‘Conclave’; Billy Zane, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Performance Award per la sua interpretazione in ‘Waltzing with Brando’; l’attrice nota per i suoi ruoli in ‘Le terrificanti avventure di Sabrina’ e in ‘Fate: The Winx Saga’, Abigail Cowen, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Spotlight Award; Fabrizio Bentivoglio, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Performance Award per il film ‘Eterno Visionario’; Claudia Pandolfi, che riceverà il Filming Italy Women Power Award per la sua interpretazione ne ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’; Pietro Castellitto, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Actor Award per ‘Diva Futura’; Elena Kampouris, a cui verrà consegnato il Filming Italy Rising Star Award; Giacomo Giorgio, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Performance Award per la sua interpretazione in ‘Carosello’; Pupi Avati, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Award per ‘L’orto americano’; la protagonista di ‘Parthenope’, Celeste Dalla Porta, che riceverà il Filming Italy Women Power Award; Arisa, che riceverà il Filming Italy Los Angeles Best Original Song Award per la sua canzone “Canta ancora”, colonna sonora del film campione di incassi ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’; il regista Adam Pearson, che riceverà il Filming Italy International Award per ‘A Different Man’; l’ad di Netflix, Ted Sarandos, che riceverà il Filming Italy Excellence in Cinema Award per la serie ‘The law according to Lidia Poet’.

Numerosi anche i talent coinvolti nelle masterclass, che saranno premiati e che parteciperanno ai panel, tra questi: Alessandro Siani, Isabella Ferrari, Romana Maggiora Vergano e Fabrizio Gifuni, Diana Del Bufalo, Claudia Pandolfi, Sonia Bergamasco, Pupi Avati, Giacomo Giorgio, Pietro Castellitto, Celeste Dalla Porta, Paolo Calabresi, Masbedo e Gala Martinucci.

Quest’anno Filming Italy – Los Angeles sarà completamente dal vivo, senza abbandonare la piattaforma digitale che nelle passate edizioni ha ottenuto più di 600.000 viewers. Nella piattaforma, creata per l’occasione da MyMovies, saranno presenti tutti i titoli che promuoveranno il cinema italiano, le serie tv, i grandi classici restaurati della sezione Classic, i docu-film e i cortometraggi opere prime di registe donne.

Il film di apertura della decima edizione di Filming Italy – Los Angeles sarà ‘Fino alla fine’ di Gabriele Muccino, che sarà presentato dal regista stesso in anteprima assoluta per l’America. E poi ancora, ‘Dovecote’ di Marco Perego, presentato al pubblico dal regista e dalla sua protagonista Zoe Saldana.

Tra i film che verranno proiettati durante il Festival: ‘Diva Futura’ di Pietro Castellitto; ‘Parthenope’ di Paolo Sorrentino; ‘Campo di battaglia’ di Gianni Amelio; ‘Il tempo che ci vuole’ di Francesca Comencini; ‘Io e te dobbiamo parlare’ di Alessandro Siani; ‘Eterno visionario’ di Michele Placido; ’10 giorni con i suoi’ di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini; ‘L’orto americano’ di Pupi Avati; ‘Gloria!’ di Margherita Vicario; ‘Cortina Express’ di Eros Puglielli con Christian De Sica, Lillo e Isabella Ferrari; ‘Una storia nera’ di Leonardo D’Agostini; ‘Sei fratelli’ di Simone Godano; ‘Iddu’ di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; ‘Terapia di gruppo’ di Paolo Costella; ‘Arsa’, lungometraggio di finzione del duo MASBEDO (Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni); ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi; ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ (première americana) di Margherita Ferri; ‘Addestratori’ di Andrea Jublin; ‘Dall’alto di una fredda torre’ di Francesco Frangipane; ‘E se mio padre’ di Solange Tonnini; ‘Io e il secco’ di Gianluca Santoni; ‘La scommessa. Una notte in corsia’ di Giovanni Dota; ‘Non riattaccare’ di Manfredi Lucibello; ‘Un altro Ferragosto’ di Paolo Virzì; ‘Vangelo secondo Maria’ di Paolo Zucca; ‘Zeder’ di Pupi Avati.

Verranno inoltre presentate le serie targate RAI Fiction: ‘Stucky’ con Giuseppe Battiston; la quattordicesima stagione di Don Matteo; e Mike con Claudio Gioè. E ancora, verrà proiettata la miniserie poliziesca di SKY, ‘Piedone – Uno sbirro a Napoli’ con Salvatore Esposito.