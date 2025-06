Cinema, “Italian Screens” in Cina con FolleMente di Paolo Genovese

Roma, 19 giu. (askanews) – Si è tenuta oggi in Cina la conferenza stampa di “Italian Screens”, sezione speciale del 27esimo Shanghai International Film Festival (SIFF). Dopo il successo delle edizioni di Pechino nel 2023 e 2024, l’iniziativa è approdata per la prima volta a Shanghai, collaborando con il SIFF, per presentare sette nuovi film italiani in anteprima che raccontano il volto plurale, innovativo e umano del cinema italiano contemporaneo: “FolleMente” di Paolo Genovese; “Diamanti” di Ferzan Ozpetek; “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores; “Il Nibbio” di Alessandro Tonda; “Nonostante” di Valerio Mastandrea; “La storia del Frank e della Nina” di Paola Randi e “Vermiglio” di Maura Delpero.

All’evento hanno partecipato Roberto Stabile, Responsabile per l’internazionalizzazione alla Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo (DGCA-MiC) presso Cinecittà; Chen Guo, Managing Director of Shanghai International Film and TV Events Center, Li Na, distributrice cinematografica cinese e il regista Paolo Genovese.

Realizzato grazie alla collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), e la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA-MiC) e con il supporto organizzativo del dipartimento internazionale di Cinecittà, “Italian Screens” è un progetto nato per promuovere l’audiovisivo italiano nel mondo, valorizzando le eccellenze cinematografiche del Paese e gli strumenti di sostegno come il tax credit e i fondi dedicati alla distribuzione e alle coproduzioni.

Durante la presentazione, Roberto Stabile ha sottolineato come “Italian Screens” non sia solo una vetrina, ma un’opportunità di crescita per l’industria cinematografica italiana, grazie al Film Distribution Fund (2 milioni di euro annui), che sostiene le uscite theatrical internazionali con contributi fino a 50.000 euro a film per i distributori esteri. “Siamo orgogliosi – ha dichiarato Stabile alla stampa cinese – di portare a Shanghai un cinema italiano coinvolgente ed emozionante. In collaborazione con la distribuzione cinese Man Mok Films, lo scorso novembre abbiamo organizzato una proiezione speciale di ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi a Pechino, nell’ambito di Italian Screens, per testare la reazione del pubblico in sala. Grazie anche al sostegno del Film Distribution Fund, il film è poi approdato nei cinema a marzo di quest’anno, riscuotendo un grande successo. Ora siamo felici di presentare, con la stessa distribuzione, ‘FolleMente’, che in Italia ha superato i 2,3 milioni di spettatori, diventando uno dei titoli più seguiti della stagione. Confidiamo che conquisterà il pubblico cinese con lo stesso entusiasmo”.

Il mercato cinematografico cinese si conferma tra i più potenti al mondo, con 90.000 schermi e una ripresa robusta dopo il crollo pandemico. Quest’anno, il film d’animazione cinese “Ne Zha 2” ha raggiunto un traguardo straordinario, diventando il primo film non-hollywoodiano a superare i 2 miliardi di dollari di incassi globali e il maggior successo in assoluto per un film d’animazione. Questo dato evidenzia come il pubblico cinese mostri un crescente interesse per narrazioni che sappiano coniugare valori condivisi e tematiche dal respiro universale.

A margine della conferenza stampa, Nicola Borrelli, Direttore della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (DGCA-MiC) ha aggiunto: “La DGCA ha sempre creduto molto nel potenziale delle collaborazioni con la Cina: per 6 anni ha sostenuto un progetto speciale che è confluito in Italian Screens e nella promozione del Film Distribution Fund. Il successo della Cortellesi è la conferma di aver intrapreso un giusto cammino per la promozione del cinema italiano di qualità all’estero”.

Il progetto “Italian Screens”, avviato nel 2022, mira a promuovere il cinema italiano all’estero, fornendo supporto agli Istituti Italiani di Cultura e alle sedi diplomatiche con prodotti audiovisivi recenti e di valore. L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra vari ministeri e enti, con l’obiettivo di rafforzare la distribuzione e incrementare la presenza del cinema italiano nei mercati emergenti. “Italian Screens” ha già raggiunto numerosi paesi, tra cui Stati Uniti, America Latina, Africa, Medio Oriente e Asia, con eventi di promozione e proiezioni di film. La rinnovata convenzione nel 2024 ha ampliato le possibilità di collaborazione e ha rimosso restrizioni sulla programmazione, favorendo una maggiore esposizione e opportunità per l’industria audiovisiva italiana.

Nel 2025 l’obiettivo è portare l’iniziativa in nuove sedi e, laddove è già diventato un appuntamento consolidato, arricchire la programmazione con maggiori incontri di promozione che possano far dialogare il cinema con le diverse aree di promozione culturale del made in Italy.