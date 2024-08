1 minuto per la lettura

Un 59enne ha seminato il panico in uno stabilimento balneare di Cirò Marina: prima importuna una minorenne e poi minaccia un turista con una pistola a salve.

CIRÓ MARINA (CROTONE)- Un pomeriggio di relax al mare si è trasformato in una lite con minaccia. Un uomo di 59 anni di Cirò Marina, infatti, avrebbe importunato la figlia minorenne del turista, per poi usare minaccia con una pistola a salve, scatenando così il panico in spiaccia.

L’episodio è avvenuto in uno stabilimento balneare del lungomare di Cirò Marina. Qua i Carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione della presenza di un soggetto armato tra i bagnanti. Secondo le ricostruzioni dei militari, la lite sarebbe scoppiata dopo che il 59enne, visibilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, aveva rivolto delle avance alla ragazza. Il padre, intervenuto per difendere la figlia, sarebbe stato minacciato di morte dall’uomo, che avrebbe poi estratto una pistola a salve dalla propria moto.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno rintracciato e identificato la persona indicata dai testimoni e di accertare la natura dell’arma. Si trattava, infatti, di una pistola metallica a salve con tappo rosso inamovibile che è stata sequestrata. L’uomo, un 59enne del luogo, è stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone con l’accusa di minaccia aggravata.