Citroen a Eicma 2024 mostra la nuova Ami

MILANO (ITALPRESS) – “La nuova Ami è la novità assoluta di Citroen. Siamo a Eicma per il quarto anno consecutivo ospiti della sezione Urban Mobility. A quattro anni dal lancio, Ami si rinnova e si rivoluziona mantenendo quelle caratteristiche innovative che hanno reso la nostra Ami protagonista assoluta della mobilità urbana sostenibile. Rimane un progetto al cento per cento elettrico, accessibile, può essere guidata dai 14 anni”. Così Filippo Franceschi, direttore marketing Citroen, oggi a Fiera Rho Milano durante la giornata inaugurale di Eicma 2024. “Le offerte sono le più convenienti per le microcar destinate all’utilizzo cittadino. La rivoluzione è in termini di design: a partire dal nuovo logo del Double Chevron, che caratterizza il frontale della vettura. E poi ci sono nuovi fari e nuovi cerchi che donano freschezza e giovanilità a tutta la vettura”, ha aggiunto Franceschi.

foto: xp2/Italpress

(ITALPRESS).