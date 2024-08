Cittadinanza, Salvini: ho sentito Meloni, priorità sono stipendi

Roma, 24 ago. (askanews) – “Sto messaggiando con Meloni anche nelle ultime ore, il momento è complicato, il nostro obiettivo sono stipendi e pensioni”. Lo dice Matteo Salvini nel corso di un intervento alla festa della Lega a Pinzolo.

“Il nostro obiettivo non è lo ius soli ma aumentare gli stipendi – aggiunge il vicepremier -. Il mio obiettivo continua a essere cancellare la legge Fornero e dare la possibilitò di uscire a chi ha lavorato per 41 anni, star li a litigare su ius soli o cittadinanza non è utile a nessuno, tanto più se raccogli i complimenti di Bonaccini e Repubblica, avanti con le nostre idee non quelle degli altri”.