Cobolli si ritira, Musetti agli ottavi dell’Us Open

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. Il tennista toscano, testa di serie numero 10, approfitta del ritiro dopo due set di Flavio Cobolli sul punteggio di 6-3 6-2 2-0 in proprio favore ed entra nei migliori 16 del torneo americano per la prima volta in carriera. Problema all’avambraccio destro per il romano, arrivato al match odierno con oltre otto ore di gioco sulle gambe. Musetti incontrerà uno tra lo spagnolo Munar ed il belga Bergs. “Non volevo finesse così questa partita, che ho comunque giocato in modo solido – le parole a fine match di Musetti – Cobolli è il mio migliore amico nel circuito, le nostre famiglie si conoscono. Nel secondo set mi sono accorto dei suoi problemi, gli auguro il meglio per i prossimi mesi. Il finale è stato sicuramente amaro, ma sono comunque contento di essere agli ottavi per la prima volta”.
