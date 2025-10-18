Coffee & Calcio, Serie A e NIAF celebrano i legami tra Italia e Stati Uniti

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Rafforzare i legami culturali e sportivi tra Italia e Stati Uniti. E’ questo lo spirito di “Coffee & Calcio”, organizzato dalla Lega Serie A in occasione del 50° anniversario della National Italian American Foundation (NIAF) a Washington. L’iniziativa è stata impreziosita dalla presenza di figure di primo piano del mondo calcistico e della comunità italo-americana: tra questi Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, e Luigi De Siervo, amministratore delegato, che hanno ribadito l’impegno della Lega nella promozione del calcio italiano a livello internazionale e nell’apertura di nuovi canali di dialogo con il pubblico statunitense. “Il calcio è uno straordinario veicolo culturale” ha dichiarato Simonelli nel suo intervento. “Siamo qui non solo per celebrare il passato, ma per costruire insieme nuove opportunità tra Italia e Stati Uniti”. Simonelli ha poi aggiunto: “È un onore essere qui a portare la Serie A alla NIAF. Questa è una partnership per un futuro molto lungo e vogliamo essere vicino a voi. Tra i grandi obiettivi c’è la voglia di giocare la Supercoppa Italiana qui a Washington”.

Presente anche Alessandro Del Piero, che ha condiviso aneddoti della sua carriera e riflessioni sul ruolo dello sport come ponte tra le culture. “Negli Stati Uniti ho trovato una seconda casa. Eventi come questo dimostrano quanto il calcio italiano sia amato anche oltreoceano – ha affermato Del Piero -. Devo sottolineare che, indipendentemente dal lavoro che facciamo, la Niaf è stata sempre un grande supporto per tutti gli italiani che sono venuti qui. Dobbiamo continuare a promuovere l’Italia nel mondo e dobbiamo sfruttare al massimo le nostre potenzialità”. A fare gli onori di casa per la NIAF è stato il presidente e CEO Robert Allegrini, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la Lega Serie A in un anno simbolico per la fondazione: “Nel nostro 50° anniversario, siamo onorati di accogliere la Lega Serie A e di celebrare insieme il patrimonio condiviso che unisce le nostre comunità”.

“Coffee & Calcio” ha rappresentato un momento di confronto informale ma significativo, che conferma il crescente interesse per il calcio italiano negli Stati Uniti e la volontà delle istituzioni sportive di rafforzare la loro presenza su scala globale. L’evento si inserisce nel programma ufficiale del Gala NIAF, uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità italo-americana negli USA.

