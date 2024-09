Conclusa con successo passeggiata spaziale equipaggio Polaris Dawn

Roma, 12 set. (askanews) – L’equipaggio della missione Polaris Dawn è di nuovo isolato dall’esterno e l’abitacolo della navicella spaziale Crew Dragon è stato ripressurizzato dopo la passeggiata spaziale.

SpaceX ha confermato che Sarah Gillis, che insieme a Jared Isaacman ha effettuato la passeggiata all’esterno, è riuscita ad agganciare e chiudere in modo sicuro il portello dopo essere rientrata nella navicella. Le differenze di pressione all’interno e all’esterno della capsula Crew Dragon avrebbero potuto rendere molto difficile la chiusura della porta e per questo era un momento molto atteso.

Dopo aver trascorso circa 10 minuti fuori dal veicolo, Gillis è tornata al suo posto: Gillis ha trascorso il suo tempo fuori muovendosi nella sua tuta spaziale, come previsto, per aiutare a testarne la mobilità. Sviluppare tute spaziali che vestano e funzionino più come normali vestiti rispetto alle tute bianche altamente restrittive e gonfie che sono state utilizzate durante le passeggiate spaziali del passato è un obiettivo chiave per SpaceX. L’ingegnere Gillis è una dei due dipendenti di SpaceX in questa missione. Isaacman, uscito per primo, ha trascorso poco più di 10 minuti fuori dalla capsula.