Conferenza stampa di fine anno Meloni il 4 gennaio alle 11

Roma, 28 dic. (askanews) – La conferenza stampa di bilancio 2023 e previsioni per il 2024 della presidente del Consiglio Giorgia Meloni si terrà giovedì 4 gennaio alle 11. Lo ha comunicato l’Ordine dei Giornalisti, che organizza l’appuntamento di fine anno insieme all’associazione della stampa parlamentare, dopo i due rinvii per influenza della premier delle prime due date concordate: 21 e 28 Dicembre.

La conferenza stampa si terrà dunque all’indomani della conferenza dei cdr convocata dall’Fnsi per esprimersi sulla possibilità di sciopero nazionale dei giornalisti contro la delega al governo per rendere non pubblicabili le ordinanze di custodia cautelare dopo il rinvio a giudizio approvata dalla Camera. Per protesta contro questa norma la Fnsi aveva annunciarto disertare l’incontro stampa di Meloni di fine anno sia il 21 che il 28 Dicembre.