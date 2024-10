Firenze, 12 ott. (askanews) – “Auspico un dialogo per la composizione della Corte Costituzionale, una delle massime istituzioni di garanzia del Paese”, “il dialogo non è chiamare i singoli parlamentari per cercare i voti ma avviare un confronto”, “ancora non è cominciato ma continueremo a insistere, noi ci siamo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata alla festa del Foglio in corso a Firenze.