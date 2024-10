Conte: il campo largo non esiste più, lo certifichiamo stasera

Roma, 1 ott. (askanews) – “Noi ci siamo ritrovati con Renzi in mezzo al campo, questa formula che voi giornalisti avete accarezzato er costruito del campo largo, senza venire neppure informati, ma all’esito di una partita di calcio e di decine di interviste di Renzi e protagonismo spinto da parte di Renzi, e col Pd che ha detto ‘non fate polemiche’ e non ponete veti. Ma qui è un problema politico serio”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite della puntata odierna di Porta a Porta su Rai1, rispondendo a una domanda sul comportamento del Pd in relazione al progetto di alleanza politica di centrosinistra.

“È chiaro – ha spiegato l’ex premier – che nel momento in cui il Movimento 5 stelle dice che si è aperta una ferita, con questa bomba esplosiva (per Conte è Matteo Renzi nell’alleanza, ndr) che viene messa in questo campo largo che non esiste più – lo certifichiamo stasera? Non esiste più – e dal Pd e dalla sua segretaria Schlein abbiamo la risposta rispetto a un problema politico vero, serio, la risposta ‘io non faccio polemiche’, allora c’è qualcosa che non va. Non c’è la consapevolezza da parte del gruppo dirigente attuale del Pd che stiamo ponendo un problema serio: parliamo di etica pubblica, non di un veto personale”.