Conte “L’Atalanta ci dirà a che punto siamo”

CASTELVOLTURNO (ITALPRESS) – “Sfida scudetto con l’Atalanta? La classifica dice che siamo in testa. Se mi volete far dire che è una sfida scudetto non me la sento. So che noi dobbiamo fare degli step. Quindi è ancora troppo presto per farmi dire ciò. Andiamo avanti per la nostra strada senza guardare gli altri cercando di fare punti. Sono sfide che ci devono far capire a che punto siamo”. Anche se domani al Gewiss Stadium il Napoli capolista incontra la Dea terza in classifica, Antonio Conte preferisce non parlare di scontro diretto in chiave tricolore. Al tecnico partenopeo interessa piuttosto vedere i passi avanti fatti rispetto all’andata, quando al Maradona i nerazzurri si imposero nettamente per 3-0. “Stiamo parlando di una squadra che forte era e forte è rimasta. Sono consapevoli di essere grandi. E’ una realtà da tempo ma quando vinci acquisti autostima. Se la possono giocare con tutti. Hanno perso col Real in una gara aperta. Ma concentriamoci su di noi, siamo cresciuti rispetto alla partita d’andata. Continuiamo il processo di crescita. Non so come finirà ma abbiamo bisogno di queste gare per misurarci”. Quella con l’Atalanta sarà anche la prima partita del dopo-Kvara. “Ho detto che gennaio è un mese particolare perchè al di là del fatto che si chiama mercato di riparazione ci sono calciatori che entrano ed escono. Oggi siamo a metà mese e sono usciti 4 calciatori. E’ inevitabile che scossoni così forti possono creare dei piccoli scompensi. Dobbiamo mantenere l’unità come abbiamo fatto fino al primo gennaio. Dovremo essere bravi a ricreare l’alchimia cercando di sopperire all’assenza di Kvara. Non ci siamo mai lamentati e non lo faremo oggi. Se arriva qualcuno dal mercato al posto di Kvara? Dovete domandarlo al club, a Manna. Io sono venuto qua per aiutare il Napoli in un momento di difficoltà. Ho sposato questa situazione perchè avevo il piacere di vivere in una città come Napoli con tutta questa passione. Cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi. Ci sono cose che possiamo indirizzare, altre no. Non posso perdere energie e quindi le cose che possiamo fare le facciamo. Oggi dobbiamo essere concentrati sulla squadra. Stiamo facendo qualcosa di bello e dobbiamo cercare di tutelarlo”.

